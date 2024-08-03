Глава МОК Бах назвал соревнования по триатлону на ОИ "Сена-сационными"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде, передает РИА Новости.

"Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, "Сена-сационным", не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался", - сказал Бах.



Испанская триатлонистка Мариам Касильяс назвала позором олимпийские заплывы в Сене. Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что участникам Игр, которые соревновались в триатлоне и плавали в Сене, угрожает заражение серьезными заболеваниями.

Соревнования по триатлону проходили 1 августа. Причем их откладывали из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. Однако позже власти заверили, что очистили реку от нечистот, и разрешили проведение соревнований. После них спортсмены жаловались на тошноту и рвоту.