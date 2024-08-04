Окончательное решение о допуске российских волонтеров на летние Олимпийские игры в Париже было не за оргкомитетом. Об этом журналистам рассказал директор волонтерской программы оргкомитета Игр Александр Моренон-Конде.

В мае стало известно, что французские власти отказали некоторым российским волонтерам в работе на Олимпиаде.

"Возможность была у всех, многие страны смогли отобраться. Конечно, есть определенный процесс аккредитации, - сказал Моренон-Конде. - Мы работаем с разными странами и организациями, которые принимают решение, кто может стать волонтером, а кто нет. Финальное слово не за нами".



Олимпийские игры завершатся 11 августа.