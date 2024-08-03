На Олимпиаде состоялся необычный поединок по дзюдо

Дзюдоист Ли Ен Хван из Южной Кореи вышел на татами сразиться с французом Тедди Ринером, который весит на 60 кг больше. Казус, произошедший на Олимпиаде, поразил зрителей, сообщает RMC.

В субботу сборная Франции по дзюдо вышла в полуфинал смешанных командных соревнований на Олимпийских играх, победив Южную Корею со счетом 4:1.

Титулованный французский дзюдоист Тедди Ринер закрепил победу, победив Ли Ен Хвана, который весит на 60 килограммов меньше.

Комментаторы отмечают, что Ли Ен Хван «не мог сравниться с Тедди Ринером в прямом и переносном смысле», а южнокорейская сборная предприняла довольно смелую попытку.

22-летний южнокореец является хорошим дзюдоистом и даже завоевал бронзовую медаль в своей категории на этих Олимпийских играх. Однако выбор удивил всех, поскольку Ли выступает в весовой категории до 81 кг. Перед командным соревнованиями он весил 83 кг.

Ринер имеет вес около 145 кг и является самым титулованным борцом Франции. Он стал первым дзюдоистом, выигравшим четыре олимпийские золотые медали.

«Разница в весе в 60 килограммов (как минимум) впечатляет на экране. Хотя Ли все же продержался чуть больше минуты, Ринер логично выиграл иппоном», — пишет сайт RMC.



Теперь эксперты гадают, чем объяснить такой ход корейской команды. Существует множество гипотез: либо Корея хотела попробовать «сыграть в покер», выставив против Ринера очень быстрого соперника, либо более «тяжелый» спортсмен корейской сборной получил травму.

При этом соперник Ринера во вчерашнем финале соревнований категории свыше 100 кг, южнокореец Ким Мин Чон был в составе команды, которая встречалась с Турцией в предыдущем раунде.