Американская гимнастка допустила, что поедет на Олимпийские игры — 2028

27-летняя американская гимнастка Симона Байлз допустила, что примет участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Интересно, что тогда ей будет 31 год.

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«Никогда не говори никогда. Следующая Олимпиада будет дома, так что никогда не знаешь. Но я стану очень старой», — приводит слова Байлз USA Today.



Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Теоретически Байлз может повторить данное достижение, так как отобралась на каждую дисциплину на Играх в Париже.