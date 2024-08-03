Служба безопасности не пустила трехкратную чемпионку ОИ в разминочную зону

Трехкратная олимпийская чемпионка, ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с полуфинала на дистанции 100 м на Олимпийаде-2024. Произошло это потому, что служба безопасности не пустила спортсменку в зону разминки, сообщает Essentially Sports.

Фрейзер-Прайс приехала сама, оставив автобус своей команды в зоне. По этой причине служба безопасности не смогла обновить ее официальную запись.

36-летняя представительница Ямайки выиграла две медали в этом году на чемпионате мира в Будапеште — бронзу на дистанции 100 м и серебро в эстафете 4х100 м.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.