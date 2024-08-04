Провал российского велогонщика, неравная схватка в дзюдо, драка и рекорд американки. Как прошел восьмой день Игр-2024

В Париже завершился восьмой день Олимпийских игр, сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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По итогам дня, в рамках которого было разыграно 30 комплектов наград, китайские спортсмены завоевали три золотые медали. В настольном теннисе победу у женщин одержала Чэнь Мэн, в женском одиночном разряде тенниса первенствовала Чжэнь Циньвэнь. Кроме того, золото в парах у женщин завоевали бадминтонистки Чэнь Цинчэнь и Цзя Ифань. Таким образом, в активе Китая 16 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.

Второе место занимают американцы, у которых 14 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых награды. Тройку сильнейших замыкают французы (12, 14, 15).

Российский велогонщик не финишировал в групповой гонке

Единственным представителем России в групповой шоссейной велогонке был Глеб Сырица. Заезд проходил по центральным улицам Парижа, дистанция составила 273 километра, на преодоление которой у спортсменов ушло чуть более шести часов. Однако Сырица стал одним из 12 спортсменов, не сумевших финишировать. До середины дистанции россиянин шел в основной группе, однако затем откатился в середину пелотона.

Первым к финишу пришел бельгиец Ремко Эвенепул Ранее он завоевал золото Игр-2024 в гонке с раздельным стартом. Спортсмен стал первым в истории велогонщиком, выигравшим раздельную и групповую гонки на одной Олимпиаде.

Французский и южнокорейский дзюдоисты провели неравную схватку

Тренерский штаб сборной Южной Кореи по дзюдо принял оригинальное решение. В 1/4 финала командного микста против 145-килограммового француза Тедди Ринера выставили 83-килограммового Ли Ен Хвана, который еще и на 30 сантиметров ниже своего соперника. Борьбы не получилось, французский атлет за 90 секунд одержал победу иппоном.

Франция победила Южную Корею, затем в полуфинале одолела Италию, а в финале была сильнее Японии. Ринер взял вторую золотую медаль на нынешних Играх и пятую — в карьере. Он является самым титулованным дзюдоистом в истории.

Футболисты Аргентины и Франции устроили драку

Очередной скандал случился на олимпийском футбольном турнире. Игроки сборных Франции и Аргентины устроили драку на поле после матча 1/4 финала мужского турнира. Инцидент произошел после того, как французская команда одержала победу со счетом 1:0. Отмечается, что конфликт на поле длился несколько минут, а затем продолжился в подтрибунном помещении.

По словам защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди, конфликт спровоцировали французы. Игрок отметил, что они пошли праздновать победу на глазах у родственников аргентинцев.

Я очень зол из-за того, что французы пошли туда, где находились члены наших семей Николас Отаменди



Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло ответил на обвинения аргентинцев. По его словам, провокаторами выступили именно южноамериканцы. «Нам удалось продержаться до 100-й минуты. Но, к сожалению, дальше ситуация обострилась», — рассказал он.

Названа потраченная на Олимпиаду сумма

Затраты организаторов подсчитали экономисты из бизнес-школы Оксфордского университета. По их оценкам, игры обошлись Франции в 11 миллиардов евро.

Уточняется, что на момент подачи заявки французские власти планировали потратить 6,2 миллиарда евро. Расходы организаторов увеличили очистка реки Сена для проведения в ней соревнований и обеспечение проведения церемонии открытия.

Пловчиха из США повторила рекорд Латыниной

Американская пловчиха Кэти Ледеки одержала победу на дистанции 800 метров вольным стилем. Спортсменка показала результат 8 минут и 11,04 секунды. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус, проигравшая победительнице 1,25 секунды. Тройку сильнейших замкнула еще одна американка — Пейдж Мэдден. Она уступил победительнице 1,96 секунды.

Для Ледеки это третья золотая медаль на нынешних Играх и девятая награда высшего достоинства на Олимпиадах в карьере. Американке удалось повторить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по наибольшему числу золотых медалей на ОИ среди женщин.