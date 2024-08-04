Мельникова сообщила, что ей потребуется 3–4 недели на восстановление после травмы

Олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье Ангелина Мельникова рассказала в Telegram‑канале, что ей потребуется 3–4 недели на восстановление после травмы. Мельникова травмировалась на разминке перед квалификацией, после чего отказалась от участия в FONBET Кубке России в Новосибирске.

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— Парциальное внутриствольное повреждение сухожильно‑мышечного перешейка медиальной головки икроножной мышцы левой нижней конечности. Таков мой окончательный диагноз. Восстановление 3–4 недели: две недели лангета, противовоспалительные препараты, компрессионные гольфы. Далее две недели физио плюс ЛФК, — написала Мельникова.



На Олимпиаде в Токио Мельникова также выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Кроме того, на счету 24‑летней россиянки серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио‑де‑Жанейро и звание абсолютной чемпионки мира 2021 года.