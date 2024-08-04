Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с забега на ОИ из-за скандала

Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике ямайка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс отказалась от участия в летней Олимпиаде, сообщается на сайте ОИ. Она должна была пробежать стометровку, однако перед этим произошел конфликт с организаторами. По информации Jamaica Observer, спортсменка приехала на соревнования на личном автомобиле.

Из-за этого Фрейзер-Прайс не была допущена на стадион. Как утверждается, согласно регламенту, который вступил в силу позднее инцидента с бегуньей, на соревнования необходимо приезжать на автобусе из Олимпийской деревни. Уточняется, что ранее спортсменка уже пользовалась личным транспортом и не сталкивалась с подобными проблемами. При этом, по другой версии, спортсменка снялась с соревнования из-за травмы.

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Это было неожиданностью и разочарованием, потому что весь мир хотел бы видеть Шелли на Олимпийских играх, — заявил менеджер сборной Ямайки Ладлоу Уотс.



Ранее пловчиха Кэти Ледеки, выступающая в составе сборной США, завоевала девять золотых медалей на Олимпиаде в Париже и тем самым повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по количеству побед на ОИ среди женщин. Американка в четверг, 1 августа, заняла первое место в заплыве на 800 метров вольным стилем.