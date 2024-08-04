Сотрудника ОИ лишили аккредитации за жест рукой, изображающий превосходство белой расы

Сотрудника оргкомитета Олимпийских игр — 2024 в Париже лишили аккредитации за то, что во время финальных соревнований по стрит-скейту среди женщин он сделал жест рукой «ОК», который может быть истолкован как «выражение превосходства белой расы». Мужчина, который был одет в форму Olympic Broadcasting Services (OBS), позже был идентифицирован как субподрядчик, стоял позади спортсменов и тренеров в городском парке Ла-Конкорд, когда он был дважды замечен делающим знак рукой «ОК».

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«Личность указанного лица была установлена, и было подтверждено, что оно не является членом команды OBS. Они связаны с одним из его подрядчиков. Подрядчик проинформирован. Аккредитация лица аннулирована немедленно», — приводит слова представителя МОК The Telegraph.



Этот жест также является популярным эмодзи, обычно используется для выражения одобрения или того, что с человеком всё в порядке.

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Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.