Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене

Турнир по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже отказались проводить в реке Сена. Об этом проинформировал судья Олимпиады-2024 Алексей Калинин в своем Telegram-канале.

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«Все мы ждем решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием, или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. Соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин.



4 августа организаторы отменили тренировку перед смешанной эстафетой триатлона, которая должна состояться 5 августа.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме. В этот день состоялись и мужской, и женский триатлоны.

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Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.