На Олимпиаду аккредитовали тренера-педофила

МОК не понимает, как ранее обвиненный в преступлениях в отношении ребенка австралийский тренер Бретт Саттон получил аккредитацию на Олимпийские игры в Париже, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

На ОИ Саттон тренировал швейцарскую триатлонистку Жюли Деррон, завоевавшую серебряную медаль Игр. Аккредитацию он получил через НОК Китая.

По словам Адамса Саттон покинул Игры, и вопрос о его аккредитации должен быть задан НОК Китая, так как МОК не занимается предоставлением аккредитаций, передает ТАСС.

Он добавил, что на Олимпиаде могут происходить разные инциденты время от времени.

По данным из открытых источников, в 1999 году Саттон признал себя виновным в австралийском суде в пяти преступлениях сексуального характера, совершенных в конце 1980-х годов против девочки-пловчихи, которую он тренировал. После судебного процесса, в ходе которого ему был вынесен условный приговор, ему пожизненно запретили тренировать в Австралии, и брак Саттона закончился разводом. Позже Саттон снова женился и сейчас живет в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже.