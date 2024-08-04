Создатели церемонии открытия Олимпиады пожаловались на угрозы

Открыто дело об угрозах убийством, поступивших сценаристам церемонии открытия Олимпиады
Три создателя скандальной церемонии открытия Олимпиады в Париже «подали жалобу на угрозы убийством». Об этом сообщила в воскресенье прокуратура Парижа.
Это заместитель генерального директора ивент-агентства Ubi Bene Александр Бийар; креативный директор Тьерри Ребул и художественный руководитель церемонии открытия Тома Жоли.
Утверждается, что 2 августа им поступило несколько оскорбительных и разжигающих ненависть писем.
Расследование дела поручено отделу по борьбе с преступлениями против личности.
На этой неделе Тома Жоли уже подавал жалобу, заявив, что подвергся массированной травле в интернете.
В жалобе Жоли объяснил, что получал угрозы и оскорбления, «критикующие его сексуальную ориентацию и ошибочно предполагаемое израильское происхождение».
Еще два артиста, участвовавших в церемонии, также подали жалобу. Это французский диджей Барбара Бутч и трансвестит Ники Долл, Оба были задействованы в карикатуре на Тайную вечерю.
После критики Тома Жоли объяснил, что хотел изобразить не Тайную вечерю, а «пир Вакха».
Французские СМИ отмечают, что все создатели открытия Игр получили поддержку мэра Парижа Анны Идальго и комитета Paris 2024.
«Мы осуждаем все эти угрозы и преследование Тома Жоли и художников. Paris 2024 полностью поддерживает эту команду, которая подарила нам необыкновенный момент на этой знаменательной церемонии», — объяснил Тони Эстанге, руководитель Paris 2024 накануне.