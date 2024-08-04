Создатели церемонии открытия Олимпиады пожаловались на угрозы

Три создателя скандальной церемонии открытия Олимпиады в Париже «подали жалобу на угрозы убийством». Об этом сообщила в воскресенье прокуратура Парижа.

Это заместитель генерального директора ивент-агентства Ubi Bene Александр Бийар; креативный директор Тьерри Ребул и художественный руководитель церемонии открытия Тома Жоли.

Утверждается, что 2 августа им поступило несколько оскорбительных и разжигающих ненависть писем.

Расследование дела поручено отделу по борьбе с преступлениями против личности.

На этой неделе Тома Жоли уже подавал жалобу, заявив, что подвергся массированной травле в интернете.

В жалобе Жоли объяснил, что получал угрозы и оскорбления, «критикующие его сексуальную ориентацию и ошибочно предполагаемое израильское происхождение».

Еще два артиста, участвовавших в церемонии, также подали жалобу. Это французский диджей Барбара Бутч и трансвестит Ники Долл, Оба были задействованы в карикатуре на Тайную вечерю.

После критики Тома Жоли объяснил, что хотел изобразить не Тайную вечерю, а «пир Вакха».

Французские СМИ отмечают, что все создатели открытия Игр получили поддержку мэра Парижа Анны Идальго и комитета Paris 2024.