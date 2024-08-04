Американский пловец Финк установил мировой рекорд на Олимпиаде

Американский пловец Роберт Финк завоевал золотую медаль Олимпиады на дистанции 1 500 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд. Соревнования проходят в Париже.

Финк показал результат 14 минут 30,67 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайцу Сунь Яну (14 минут 31,02 секунды) и был установлен на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Второе место на соревнованиях в Париже занял итальянец Грегорио Пальтриньери, бронзовым призером стал Дэниел Виффен из Ирландии.

Финку 24 года, он выиграл третью золотую медаль Олимпиад. На предыдущих летних Играх в Токио американец стал олимпийским чемпионом на дистанциях 800 и 1 500 метров вольным стилем. На Играх в Париже американец завоевал серебряную медаль на 800-метровке.

На Олимпиаде в Париже установлен третий мировой рекорд в плавании. Китаец Пань Чжаньлэ превзошел свое предыдущее достижение в заплыве на 100 метров вольным стилем. Сборная США установила новый мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4x100.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.