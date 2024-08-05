Жертва Олимпиады. Спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене

Олимпийский комитет Бельгии в бешенстве от организации соревнований в Париже!

© Чемпионат.com

Заплыв в грязной Сене не прошёл бесследно для бельгийской триатлонистки Клер Мишель. Спортсменка заразилась кишечной палочкой. Из-за её болезни на старт смешанной эстафеты не выйдет вся сборная.

«На вкус это не похоже на колу или спрайт»

Готовность, а точнее, неготовность Сены к Олимпийским играм – главная тема прошедшей недели. После отмены всех тренировок и переноса мужского старта из-за загрязнения воды соревнования всё же состоялись.

Первыми дистанцию преодолели женщины. Уже на финише спортсменка из сборной Бельгии Йолин Вермейлен без прикрас рассказывала журналистам, с чем её пришлось столкнуться в мутных водах Сены.

«Я наглоталась воды, так что завтра мы узнаем, заболела я или нет. Конечно, на вкус это не похоже на колу или спрайт. Проплывая под мостом, я также почувствовала запахи и увидела вещи, о которых не стоит слишком задумываться. Вода в Сене была грязной в течение 100 лет, поэтому они [организаторы] не должны сейчас говорить, что безопасность спортсменов является приоритетом. Это чушь собачья», – заявила спортсменка.



К счастью, сама Вермейлен не пострадала. Гораздо меньше повезло её подруге по сборной Клер Мишель.

Для Бельгии Олимпиада завершена

35-летняя Мишель преодолела заплыв по Сене за 26 минут 5 секунд, показав 48-й результат. На следующих этапах спортсменка отыграла 10 позиций и завершила гонку на 38-м месте.

Оставшаяся недовольной своим выступлением Клер надеялась показать результат в смешанной эстафете в составе сборной Бельгии. Но за день до старта гонки команда снялась с соревнований из-за болезни спортсменки.

Мишель госпитализировали в воскресенье утром — спустя четыре дня после заплыва по Сене. Результаты исследования показали: Клер инфицирована кишечной палочкой – бактерией, вызывающей проблемы с желудком и кишечником.

Спортсменку отпустили в её номер в этот же день, но продолжить выступление на Играх она уже не сможет. Как не смогут и её товарищи по команде, потому что без Клер не набрать полный состав.

Объявив эту новость, раздосадованный Олимпийский комитет Бельгии лишь подчеркнул низкое качество организации соревнований на Играх в Париже. Сообщение просто сквозит пассивной агрессией.