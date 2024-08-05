Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6,25 метра на Олимпиаде. Соревнования проходят в Париже.

Предыдущий мировой рекорд (6,24 метра) также принадлежал Дюплантису и был установлен в апреле 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Китае.

Второе место в соревнованиях занял американец Сэм Кендрикс (5,95 метра), бронзовым призером стал представитель Греции Эммануил Каралис (5,90).

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Дюплантису 24 года, он установил девятый мировой рекорд в карьере. Шведский легкоатлет стал двукратным олимпийским чемпионом. Два раза он выигрывал чемпионаты мира и три раза - чемпионаты Европы.