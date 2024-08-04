Украинка Магучих выиграла золото Олимпиады

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Серебряную медаль, как и на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), взяла австралийка Никола Олислагерс. Третье место разделили две спортсменки — австралийка Элеанор Паттерсон и украинка Ирина Геращенко.

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22-летняя Магучих является мировой рекордсменкой в прыжках в высоту. В 2024 году ей покорилась высота 2,10. В 2023 году Ярослава впервые стала чемпионкой мира, в Токио-2020 была бронзовым призёром.

Магучих принесла сборной Украине вторую золотую медаль на Олимпиаде-2024, ранее украинские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командном первенстве. Австралийки принесли своей сборной 30-ю и 31-ю медали.