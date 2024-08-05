Американский спринтер взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды

Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике американец Ноа Лайлс завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже на стометровке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Лайлс взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды, опередив ямайца Кишана Томпсона на фотофинише. Результаты легкоатлетов — 9,784 против 9,789 секунды. Третье место занял еще один спортсмен из США — Фред Керли (9,81 секунды).

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.