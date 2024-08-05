Швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на ОИ из-за желудочной инфекции

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не примут участия в предстоящей смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за желудочной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

Как сообщили в пресс-службе, изначально в гонке должен был принять участие Бриффод, занявший в индивидуальной гонке на ОИ 49-е место, но из-за заболевания его пришлось заменить на Вестерманна, у которого также обнаружили желудочную инфекцию, после чего было решено, что в соревнованиях будет участвовать Сильвен Фридланс, передает ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось, что организаторы ОИ в Париже получили разрешение на проведение смешанной эстафеты по триатлону.

Напомним, бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.