Швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на ОИ из-за желудочной инфекции
Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не примут участия в предстоящей смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за желудочной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.
Как сообщили в пресс-службе, изначально в гонке должен был принять участие Бриффод, занявший в индивидуальной гонке на ОИ 49-е место, но из-за заболевания его пришлось заменить на Вестерманна, у которого также обнаружили желудочную инфекцию, после чего было решено, что в соревнованиях будет участвовать Сильвен Фридланс, передает ТАСС.
Ранее в понедельник сообщалось, что организаторы ОИ в Париже получили разрешение на проведение смешанной эстафеты по триатлону.
Напомним, бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.