В оргкомитете Олимпиады заявили, что состояние воды в Сене улучшилось

Состояние воды в Сене улучшилось, поэтому было принято решение проводить соревнования по триатлону на Олимпийских играх. Об этом на брифинге заявила директор оргкомитета Олимпиады по коммуникациям Анн Дешам.

4 августа организаторы получили разрешение на проведение смешанной эстафеты по триатлону, которая прошла в понедельник.

"Относительно триатлона, решение проводить старт было принято, учитывая тот факт, что ситуация с качеством воды улучшилась. Что до марафона в Сене, мы решили, что у нас будет еще одно место проведения как запасной вариант, если качество воды не будет соответствовать требованиям", - сказала Дешам.



28 и 29 июля у триатлонистов были отменены тренировочные мероприятия из-за загрязнения Сены, вызванного дождями. 30 июля организаторы по этой же причине перенесли мужские соревнования на среду. 31 июля оргкомитет Олимпиады получил одобрение на проведение соревнований по триатлону, которые прошли в тот же день.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.