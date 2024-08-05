Пловчиху выгнали из олимпийской деревни из-за неподобающего поведения

Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни. Об этом сообщает издание AS.

Причиной такому решению послужил тот факт, что спортсменка провела ночь за пределами олимпийской деревни. Олимпийский комитет Парагвая, как утверждает издание, направил Алонсо письмо, в котором потребовал немедленно покинуть олимпийскую деревню, поскольку ее пребывание там после произошедшего «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая», а поведение можно назвать неподобающим.

Олимпиада в Париже стала для Алонсо второй, однако завоевать медали пловчиха не смогла. Она приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. В скором времени после старта парагвайская спортсменка объявила, что завершает карьеру.

Победительницей Олимпиады на этой дистанции стала Торри Хаски из США, серебро завоевала ее соотечественница Гретхен Уолш, а бронзу выиграла китаянка Чжан Юфэй.

Алонсо — обладательница нескольких рекордов Парагвая на дистанции 100 метров баттерфляем.