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AS: пловчиху Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни. Об этом сообщает издание AS.

Пловчиху выгнали из олимпийской деревни из-за неподобающего поведения
© globallookpress.com

Причиной такому решению послужил тот факт, что спортсменка провела ночь за пределами олимпийской деревни. Олимпийский комитет Парагвая, как утверждает издание, направил Алонсо письмо, в котором потребовал немедленно покинуть олимпийскую деревню, поскольку ее пребывание там после произошедшего «создает неподходящую атмосферу в команде Парагвая», а поведение можно назвать неподобающим.

Олимпиада в Париже стала для Алонсо второй, однако завоевать медали пловчиха не смогла. Она приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. В скором времени после старта парагвайская спортсменка объявила, что завершает карьеру.

Победительницей Олимпиады на этой дистанции стала Торри Хаски из США, серебро завоевала ее соотечественница Гретхен Уолш, а бронзу выиграла китаянка Чжан Юфэй.

Алонсо — обладательница нескольких рекордов Парагвая на дистанции 100 метров баттерфляем.

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