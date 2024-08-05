Симона Байлз осталась без медали Олимпиады в Париже в упражнении на бревне

Американская гимнастка Симона Байлз осталась без медали в упражнении на бревне на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

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Во время выполнения одного из элементов Байлз упала. Из-за ошибок судьи дали гимнастке 13,100 балла. Она заняла итоговое пятое место.

Золото завоевала итальянка Алисе Д'Амато с результатом 14,366 балла. Серебро — у китаянки Яцинь Чжоу, бронзовую награду взяла ещё одна итальянка Манила Эспозито.

Напомним, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин).

Из-за неудачи на бревне Байлз не сможет сравняться с Латыниной по количеству золотых наград на Олимпиаде-2024.