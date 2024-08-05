Байлз осталась недовольна поведением зрителей после своего падения на Играх

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Суниса Ли пожаловалась на поведение зрителей во время проведения упражнений на бревне в финале летних Олимпийских игр — 2024 в Париже и отметила, что Симона Байлз также была недовольна тишиной, которая стояла во время ее выступления. Слова Ли приводит Daily Mail.

«Нам это не понравилось просто потому, что там было так тихо. Мне нравится слышать, как мои товарищи по команде болеют за меня. Мы с Симоной спросили: «Почему они так замолкают?» Мы просто пытались подбодрить ее. Но да, она вышла и сказала: «Я не знаю, почему они замолчали посреди моего выступления», — заявила она.



Байлз осталась без медали в финале упражнений на бревне. Она упала во время исполнения программы.

Таким образом, Байлз, на счету которой семь побед на Олимпиаде, на этих Играх не сможет догнать легендарную советскую рекордсменку по количеству олимпийских золотых наград в спортивной гимнастике Ларису Латынину.

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Олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в этой дисциплине стала итальянка Аличе Д'Амато. Второе место заняла Яцинь Чжоу из Китая, третье — еще одна представительница Италии Манила Эспозито.