Польская спортсменка установила новый мировой рекорд в скалолазании

Польская спортсменка Александра Мирослав установила новый мировой рекорд в квалификации соревнований по лазанию на скорость. Дистанцию Мирослав преодолела за 6,06.

Предыдущее достижение также принадлежало спортсменке из Польши — 6,24.

Ранее американская гимнастка Симона Байлз упала во время исполнения упражнений на бревне в финале Олимпиады-2024 и заняла только пятое место.

Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Для того чтобы сравняться с советской гимнасткой, Байлз должна была выигрывать финал на бревне и в вольных упражнениях.