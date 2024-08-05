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Польская спортсменка Мирослав установила новый мировой рекорд в спортивном скалолазании

Польская спортсменка Александра Мирослав установила новый мировой рекорд в квалификации соревнований по лазанию на скорость. Дистанцию Мирослав преодолела за 6,06.

Польская спортсменка установила новый мировой рекорд в скалолазании
© globallookpress.com

Предыдущее достижение также принадлежало спортсменке из Польши — 6,24.

Ранее американская гимнастка Симона Байлз упала во время исполнения упражнений на бревне в финале Олимпиады-2024 и заняла только пятое место.

Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Для того чтобы сравняться с советской гимнасткой, Байлз должна была выигрывать финал на бревне и в вольных упражнениях.

Летние виды спорта
Симон Байлз