Норвежский триатлонист высказался о заплывах в Сене

Олимпийский чемпион Блюмменфельт о заплывах в Сене: «Лично я чувствовал себя комфортно. Куда больше качества воды меня волновало течение»
Норвежский триатлонист Кристиан Блюмменфельт высказался о заплывах в Сене.
Блюмменфельт – олимпийский чемпион Токио-2020. На Олимпиаде в Париже он занял 12-е место в личном турнире.
«Лично я чувствовал себя комфортно. Куда больше качества воды меня волновало течение. Ощущения, как будто на велосипеде заезжаешь в гору – только ты в воде. В остальном у меня нет вопросов. Я доверяю организаторам, а несколько случаев инфекции на сто человек – это, в целом, норма, и не только в триатлоне», – сказал спортсмен.
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Олимпийский чемпион Блюмменфельт о заплывах в Сене: «Лично я чувствовал себя комфортно. Куда больше качества воды меня волновало течение»
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