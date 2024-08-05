Спортсменку из Парагвая Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни в Париже, сообщает корреспондент испанской газеты Marca Фернандо Иньиго Маланд. По его словам, пловчиха больше сможет отдыхать на картонных кроватях, так как она провела одну ночь вне территории деревни. News.ru

По словам главы миссии Национального олимпийского комитета Парагвая Ларисы Шерер, поведение пловчихи было расценено как неподобающее и мешающее атмосфере в коллективе сборной Парагвая. ТАСС

Олимпиада в Париже стала для Алонсо второй, однако завоевать медали пловчиха не смогла. Она приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем, где выбыла в квалификационном раунде, заняв шестое место. В скором времени после старта парагвайская спортсменка объявила, что завершает карьеру. Газета.Ru