Организаторы Олимпиады нарушили протокол награждения двух бронзовых призеров

Нарушение протокола произошло во время церемонии награждения по итогам соревнований по спортивной гимнастике в упражнении на перекладине во время Олимпийских игр в Париже.

Бронзовые медали завоевали китаец Чжан Бохэн и Тан Чиа Хунг из Тайваня, спортсмены показали одинаковый результат. Организаторы турнира не учли такую возможность и во время церемонии награждения повесили флаг Тайваня под флагом Китая, так как места рядом не осталось. Согласно протоколу, флаги Китая и Тайваня должны были быть подняты на одном уровне.

Золотую медаль в упражнении на перекладине завоевал японец Ока Шиннодзуке, серебряную - колумбиец Анхель Барахас.

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Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.