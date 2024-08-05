Умер трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов

На 87-м году жизни скончался прославленный советский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Иванов.

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Вячеслав Иванов - трехкратный победитель Олимпийских игр в академической гребле. Он побеждал на Играх 1956, 1960, 1964 годов. Также на его счету победы на чемпионате мира и четыре титула чемпиона Европы.

О смерти Иванова сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России. Президент ФГСР Алексей Свирин отметил, что потеряли выдающегося спортсмена и великого гребца.

"Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком. Вячеслав Николаевич был не просто спортсменом. Он был символом силы, воли к победе и преданности своей стране. Его триумфы на Олимпийских играх, его победы на чемпионатах мира и Европы - все это говорит о необычайном таланте и упорстве, которые он проявлял на спортивной арене", - говорится в сообщении.



В федерации добавили, что Вячеслав Иванов был не только чемпионом, но и наставником для многих молодых гребцов, передавал им свою опыт и любовь к спорту.