Израильская пловчиха пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК

Представительница Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина, который организовал Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает портал Ynetnews.

Горбенко не квалифицировалась в финал, так как по итогам полуфинальных заплывов заняла девятое место. Однако австралийка Элла Рэмзи снялась с финального заплыва из-за болезни. Горбенко была первой запасной.

Сообщается, что израильская спортсменка узнала о том, что должна выйти на старт, за 25 минут до начала соревнований. Горбенко в то время направлялась на ужин, организованный МОК. Спортсменка ранее спросила, стоит ли ей оставить свою экипировку в комнате ожидания на арене, но старшие должностные лица делегации заверили ее, что ее участие не понадобится.

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В результате в финальном заплыве приняли участие семь спортсменок. Победу одержала канадка Саммер Макинтош, серебряную медаль завоевала американка Кейт Дуглас, бронзовым призером стала австралийка Кейли Маккиоун.

Горбенко 20 лет. Она является серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием.