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Адам Пити о питании в олимпийской деревне: «Длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Люди находят в рыбе червей»

Адам Пити рассказал, что спортсмены находили червей в еде в олимпийской деревне.

Спортсмены находили червей в еде в олимпийской деревне
© globallookpress.com

Сам двукратный олимпийский чемпион по плаванию пожаловался на длинные очереди в столовых и нехватку мяса на Играх в Париже.

«Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Ведь мы должны выложиться по полной. В Токио, Рио еда была невероятной. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Рыбу я тоже люблю, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даем им не самое лучшее», – цитирует Пити Daily Mail.
Летние виды спорта
Адам Пити