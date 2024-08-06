Сборная США обошла Китай в медальном зачете Олимпиады-2024

Американка Кэролайн Маркс завоевала золотую медаль в серфинге у женщин на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее победа позволила США обойти Китай в медальном зачете, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Серебро оказалось у другой американской представительницы — Татьяны Уэстон-Уэбб. Тройку сильнейших замкнула француженка Йоханна Дефей.

Золото Маркс стало для сборной США 21-м на нынешних играх, это позволило американцам обойти в медальном зачете команду Китая, чьи спортсмены также выиграл 21 награду высшего достоинства. Однако в активе американцев 30 серебряных медалей, а у китайцев — 18.

Олимпиада завершится 11 августа. На Играх-2020 в Токио в медальном зачете первенствовали американцы, которые завоевали 39 золотых медалей. У китайцев было на одно золото меньше.