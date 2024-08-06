Французский прыгун с шестом Антони Аммирати получил предложение от порносайта CamSoda снятся в видео «для взрослых» за гонорар в 250 тысяч долларов после того как провалил одну из попыток в квалификации на Олимпийских играх в Париже и задел планку пенисом. Об этом сообщил вице-президент порносайта Дэрин Паркер.

— Если бы все зависело от меня, я бы наградил тебя за то, что видели все остальные, за твой талант ниже пояса. (...) Я бы с удовольствием предложил тебе до 200 000 фунтов в обмен на 60-минутное шоу по веб-камере, в котором ты продемонстрируешь свои прелести, но без планки, конечно, — приводит слова Паркера TMZ.

Ранее спортсмен также прокомментировал произошедший с ним инцидент. По его словам, он рад, что смог заставить людей улыбаться и смеяться. Он надеется, что это может быть «началом чего-то большего».

До этого Аммирати во время одной из попыток снес пенисом планку на высоте 5 метров 70 сантиметров, тем самым лишив себя медали на Олимпийских играх в Париже. На его страницы подписалось много поклонников, а момент с выступления стал поводом для многочисленных шуток.