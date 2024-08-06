Полицейские на Олимпиаде раскритиковали невыносимые условия жизни

Работающие на Олимпиаде в Париже сотрудники правоохранительных органов, которых заселили в студенческие общежития, раскритиковали невыносимые условия жизни, сообщает РИА Новости.

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Чтобы разместить большой контингент сотрудников правопорядка, привлечённых к работе во время Игр, власти выселили из общежитий около 3 тысяч студентов. Условия проживания в них не соответствуют элементарным санитарным нормам. В общежитиях водятся тараканы. После этого оказалось, что там водятся не только паразиты, но и мыши. Общежития плохо обслуживаются, есть проблемы с канализацией.

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Полицейских расселили в ряд общежитий на окраинах Парижа, а также в черте города. Также в одной из резиденций оказались постельные клопы. По словам полицейских, данные проблемы антисанитарии могут привести к проблемам в общественном здравоохранении. Сотрудники правоохранительных органов указали и на отсутствие микроволновок в общежитиях. Их закупили только после жалоб в адрес министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

Профсоюз полицейских Франции «Альянс национальной полиции» также заявил, что пришлось заказать несколько холодильников, чтобы у правоохранителей была холодная вода с учетом стоящей в городе жары. Однако, больше всего поразило невнимание властей и администрации резиденций к неподобающим условиям жизни студентов.

Ранее студенческий активист, сооснователь движения «Народное восстание» Ричи Тибо заявил, что около 3 тысячи студентов были выселены и общежитий в Париже и пригородах, чтобы заселить полицейских и гостей Олимпиады. Студентам не предоставили никаких компенсаций или другого временного жилья.