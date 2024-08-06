Греческого участника Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил

Участник Олимпийских игр в Париже от Греции, чье имя не разглашается, был отстранен за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает агентство AMNA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

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По информации источника, спортсмена попросили покинуть Олимпийскую деревню. Атлет может запросить повторный допинг-тест.

Ранее греческая легкоатлетка Клаудиа-Полак, выступающая в прыжках с шестом, сообщила порталу Financial Report, что в одной из ее проб были обнаружены следы допинга, который мог быть занесен в организм в результате употребления мяса. Как рассказала спортсменка, ей сообщили, что концентрация вещества находилась в пределах нормы, поэтому она была допущена до Олимпийских игр. Клаудиа-Полак не смогла пробиться в финальный этап соревнований.