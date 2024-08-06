Греческого участника Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил

Участник Олимпийских игр в Париже от Греции, чье имя не разглашается, был отстранен за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает агентство AMNA со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.
По информации источника, спортсмена попросили покинуть Олимпийскую деревню. Атлет может запросить повторный допинг-тест.
Ранее греческая легкоатлетка Клаудиа-Полак, выступающая в прыжках с шестом, сообщила порталу Financial Report, что в одной из ее проб были обнаружены следы допинга, который мог быть занесен в организм в результате употребления мяса. Как рассказала спортсменка, ей сообщили, что концентрация вещества находилась в пределах нормы, поэтому она была допущена до Олимпийских игр. Клаудиа-Полак не смогла пробиться в финальный этап соревнований.