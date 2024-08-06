Арман Дюплантис: «Побить мировой рекорд на Олимпиаде было моей заветной мечтой с детства»
Арман Дюплантис заявил, что с детства мечтал побить мировой рекорд на Олимпиаде.
Накануне шведский спортсмен завоевал золото Игр-2024 в Париже с рекордом мира – 6,25 метра.
«Я пока не осознал, насколько фантастическим был этот момент. Такие вещи кажутся нереальными, это за пределами физических ощущений. Что я могу сказать? Я только что побил мировой рекорд на Олимпиаде – главном событии в прыжках с шестом из всех возможных. С детства моей самой заветной мечтой было побить мировой рекорд на Олимпиаде, и мне удалось сделать это перед самой невероятной публикой из всех, перед которыми я когда-либо выступал. Я старался собраться с мыслями [перед прыжком на рекорд], насколько это было возможно. Толпа сходила с ума. Было так громко, словно это матч в американском футболе. Я уже бывал на стадионе вместимостью 100 тысяч человек, но никогда при этом не был в центре внимания», – цитирует 24-летнего Дюплантиса World Athletics.
Sports.ru: главные новости