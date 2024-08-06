Как украинские спортсмены относятся к российским атлетам на ОИ-2024

Украинские спортсмены активно следят за российскими коллегами и составляют на них досье. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Федерации спортивной гимнастики России, член Международной федерации гимнастики Василий Титов.

Он напомнил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах просил украинских спортсменов следить за тем, как российские атлеты ведут себя в соцсетях. По словам Титова, «украинские партнеры» этим активно воспользовались.

«Я видел досье, которые украинцы составили на каждого из наших спортсменов. Кто какие фотографии публиковал, кто где был, какие ленточки носил. Вы же видите, что даже сейчас они требуют отстранить допущенных спортсменов», — заявил Титов.



Президент федерации добавил, что такое отношение к спортсменам было видно с самого начала. В пример он привел ситуацию вокруг Динары Кудаевой, которая опубликовала в социальных сетях снимок отца, погибшего на спецоперации. С подачи украинского национального олимпийского комитета (НОК) «этим начали заниматься», в результате отказав в выступлении и спортсменке, и трем девушкам, которые выразили ей соболезнования.

«Нелепость абсолютная. Я не хочу сейчас обсуждать, правильно или нет ведет себя международная спортивная организация, идя на поводу у таких желаний украинцев, но это те условия, в которых мы живем», — заключил Титов.



Ранее НОК и Минспорт Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами во время Олимпийских игр в Париже. Им рекомендовали отказываться от прямых контактов с представителями РФ и Белоруссии, не участвовать в совместных дискуссиях, фотосессиях и пресс-конференциях, избегать нахождения рядом во время церемоний награждения, докладывать о провокационных действиях и попытках нарушить нейтральный статус. Спортсменам, которые находятся на контракте с ВСУ, рекомендовано придерживаться правил, предусмотренных ведомством.