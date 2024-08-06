Американского тренера отстранили от ОИ из-за обвинения в сексуальном насилии

Американского тренера по лёгкой атлетике Рана Рейдера отстранили от работы на Олимпийских играх в Париже. Журналист Девин Эру заявил, что в скором времени аккредитация тренера будет отозвана в связи с многочисленными обвинениями тренера в сексуальном насилии.

«В воскресенье мы получили новую информацию об уместности аккредитации мистера Рейдера в канадской делегации на Играх в Париже. В ходе обсуждения с Athletics Canada было решено, что его аккредитация будет отозвана», — заявил Эру в соцсети X (Ранее Twitter).

Рейдер является личным тренером канадского легкоатлета Андре Де Грасса и итальянца Марселя Якобса. Федерации лёгкой атлетике США сообщила о том, что за последнее время по крайней мере три спортсменки в штате Флорида (США) выдвинули обвинения в сторону Рейдера.