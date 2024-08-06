Триатлонистка Шабалина рассказала, чем лечится после заплыва в Сене

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что принимает антимикробный препарат после того, как ее вырвало после этапа плавания на Олимпиаде-2024., к которому ей пришлось прибегнуть по прибытии домой из Парижа. Она заявила, что в ее карьере был похожий случай. Слова спортсменки приводит ТАСС.

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«Я сталкивалась уже с подобной ситуацией после Кубка мира в Гонконге, где я и большая часть атлетов заразились кишечной инфекцией. После многочисленных жалоб World Triathlon сделал экспертизу, но ничего в анализах воды, в которой мы плыли, не нашли. Поэтому это осталось лишь догадкой. А мне пришлось, начиная с того дня, принимать антимикробный препарат», — заявила Шабалина.



Также она рассказала, что вода в реке Сене была «далеко не чистая». По ее словам, атлетки из других стран делились похожим мнением.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.