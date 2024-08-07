Российский пловец Колесников рассказал, что не стал бы плыть в Сене

Двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион Европы российский пловец Климент Колесников высказался о качестве воды в Сене, а также рассказал, в чём ошибка организаторов Олимпийских игр — 2024 в Париже.

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