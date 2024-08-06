Спортсмены находили червей в еде в олимпийской деревне

Спортсмены, питающиеся в Олимпийской деревне в Париже, находят в еде червей, рассказал двукратный олимпийский чемпион британский пловец Адам Пити, комментарий которого приводит газета Daily Mail. Деловая газета «Взгляд»

«На Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио еда была невероятной. Здесь же нет достаточного числа вариантов белковой пищи, длинные очереди — ожидание доходит до 30 минут. Я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал он. RT на русском

«Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но кормим их не самым лучшим. Я просто хочу, чтобы люди лучше справлялись со своими задачами и работой. И я думаю, что именно спортсмены являются лучшими выразителями этой точки зрения», — добавил Пити. Матч ТВ