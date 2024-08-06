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«В следующий раз». Каноистка Ромасенко не ответила на вопрос, как получила лицензию на ОИ

Российская каноистка, пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира Олеся Ромасенко рассказала, что поделится подробностями своего попадания на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция), но немного позже.

Каноистка Ромасенко не ответила на вопрос, как получила лицензию на ОИ
© Чемпионат.com

— То, как вы сюда попали, это удивительная история, можете её рассказать?

— Стандартная история, лицензию получила и приехала сюда.

— Говорили, вы сами написали письмо и после этого только получили лицензию, то есть вам пришлось за неё биться.

— Были нюансы, но как-нибудь в следующий раз, — передаёт слова Ромасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в полуфинал соревнований в каноэ-двойках на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Летние виды спорта
Олеся Ромасенко
Алексей Коровашков
Елена Кузнецова