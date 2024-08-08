Словенские гандболисты неожиданно обыграли норвежцев в четвертьфинале Олимпиады

Гандболисты сборной Словении неожиданно обыграли команду Норвегии в матче 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Встреча закончилась со счётом 33:28 в пользу словенцев.

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В полуфинале олимпийского турнира сборная Словении сыграет с гандболистами из Дании. На Играх в Токио (Япония) в 2020 году датчане завоевали серебряные медали, уступив французам в финале.

Ранее испанские гандболисты одержали победу в матче 1/4 финала Олимпиады-2024 над сборной Египта. Встреча была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев. Во втором четвертьфинале сборная Германии неожиданно обыграла сборную Франции. По итогам овертайма немцы победили со счётом 35:34. Датчане вырвали победу у сборной Швеции со счётом 32:31.