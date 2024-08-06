На Олимпиаде-2024 в Париже выступила 11-летняя спортсменка из Китая

Сегодня, 6 августа, на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) выступила 11-летняя скейтбордистка из Китая Чжэн Хаохао. Она стала самой молодой в истории представительницей Китая на Играх.

Чжэн Хаохао выступает в дисциплине «парк». В Париже ей не удалось преодолеть квалификационный раунд. Её лучшая попытка была оценена судьями в 63,19 балла. Это 18-й результат из 22 участниц. В финал Олимпиады-2024 пробились восемь скейтбордисток. Они поборются за медали уже сегодня.