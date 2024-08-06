Премьер Румынии не поедет на закрытие Олимпиады-2024 из-за отнятой у сборной медали. Об этом Марчел Чолаку сообщил в соцсети.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Джордан Чайлз стала пятой.

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели – Чайлз поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место.

«Решил не присутствовать на закрытии Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где к нашим спортсменкам отнеслись абсолютно бесчестно. Отнять заработанную добросовестным трудом медаль на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо. Недопустимо, чтобы на таком грандиозном турнире, который пропагандирует уважение, понимание и честную конкуренцию, ребенок был жестоко лишен результата своей четырехлетней работы. А то, что сотни миллионов зрителей со всего мира остались, как и мы, румыны, буквально шокированы этой страшной сценой, показывает, что где-то в системе организации этих соревнований что-то не так», – написал Чолаку.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) после лишения румынской гимнастки бронзы на Олимпийских играх 2024 года, сообщает Prosport.ro со ссылкой на собственные источники.

В понедельник на Играх в Париже румынка Ана‑Мария Барбосу была объявлена бронзовым призером в вольных упражнениях. Позднее представители сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок Джордан Чайлз, в итоге бронза досталась американской гимнастке, а Барбосу переместилась на четвертое место. Как отмечает Prosport.ro, НОК Румынии и Румынская федерация гимнастики разработали обращение в CAS по поводу сложившейся ситуации.

Также президент НОК Румынии Михай Ковалиу направил письмо в Международный олимпийский комитет с критикой работы судей на турнире по спортивной гимнастике в рамках Олимпиады.

В Париже прошла Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Как заранее анонсировали организаторы, она стала уникальной: впервые в истории Олимпиада открывалась не на большом стадионе, а в центре города.

Необычно было все. Например, парад атлетов традиционно завершает церемонию, а в Париже она с этого парада началась. Причем, проходил он по реке Сенне, которая по мысли авторов превратилась в беговую дорожку, а ее набережная - в трибуны, вместившие более 300 тысяч зрителей. Делегации спортсменов проплывали на специальных катерах. Более шести тысяч участников из 206 стран уместились на палубах 95 лодок. Правда, на них не нашлось места нейтральным атлетам из России и Беларуси: им максимум разрешили присутствовать на церемонии в качестве зрителей.

Речное шоу вместило в себя 12 частей, названия которых по мысли авторов отражали ключевые черты французских культуры и истории: очарование, синхронность, свобода, равенство, братство, сестринство, спортивный дух, праздник, тьма, торжественность, солидарность и вечность.

Почти сразу после начала церемонии зарядил обещанный синоптиками ливень. И хотя организаторы уверяли, что готовы к любым капризам погоды, кажется, дождь и серое небо, отражавшееся в водах Сенны, немного скрадывали краски церемонии. Во всяком случае, в макетах и постерах, предвосхищавших шоу, речной парад выглядел более эффектно.

Впрочем, даже в таком пасмурном антураже были запоминающиеся моменты. Файер-шоу в цветах французского флага на Аустерлицком мосту, гигантские фрагменты картин из Лувра, возвышавшиеся над речной гладью, бесчисленные артисты, танцующие даже на крышах. Создатели шоу отказались от лазерной составляющей, но с другой стороны, знаменитые исторические здания на берегах Сенны - сами по себе идеальные декорации для любого действа.

Музыкальное сопровождение тоже оказалось довольно пестрым. Знаменитую песню Эдит Пиаф "Жизнь в розовых цветах" (La vie en rose) исполнила Леди Гага, свой номер представила французская поп-дива мирового масштаба Айя Накамура. Нашлось место и для хэви-металла и, разумеется, для Марсельезы, которую с крыши Большого дворца спела оперная прима Аксель Сен-Сирель.

Правда, не факт, что все детали церемонии можно было оценить непосредственно с трибун. Многие зрители и вовсе устали терпеть хляби небесные и покинули свои места еще до окончания шоу. Скорее, мозаичное действо было, в первую очередь, рассчитано на тех, кто наблюдал за церемонией по ТВ-трансляции.

Французы, понятное дело, не были бы собой, если бы обошлись без вставок, посвященных так называемым европейским ценностям. Персонажи на дискобарже выглядели, как минимум, сомнительно. На контрасте - всегда актуальная Imagine Джона Леннона, которую очень трогательно прямо посреди волн Сенны исполнила Жульетт Памарт.

Еще до завершения церемонии ее неоднозначность отразилась в реакции зрителей, многие из которых, мягко говоря, без восторга делились в соцсетях полученным "уникальным" опытом. Символизма добавил конфуз уже в официальной части церемонии, когда жандармы умудрились поднять олимпийский флаг в перевернутом виде. Неужели это тоже задумывалось сценаристами шоу?

Традиционно главной интригой оставались личности тех, кому доверят зажечь огонь, и как это собственно произойдет. В итоге, к концу пути олимпийского факела вокруг него собрался целый сонм спортивных легенд, в числе которых были испанский теннисист и рекордсмен по победам на французском "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль, знаменитый баскетболист, многократный чемпион НБА Тони Паркер, футболист, чемпион мира и Европы Зинедин Зидан и многие другие. Ну а зажгли чашу трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. Только чаша оказалась вовсе не чашей, а воздушным шаром, взмывшим над Парижем.

Церемония действительно получилась уникальной. Такого олимпийский мир еще не видел. Но хотелось бы этот опыт повторить? Даже после невероятного исполнения Селин Дион с балкона Эйфелевой башни еще одного шедевра Эдит Пиаф, "Гимна любви", однозначного ответа нет.

Продюсеры церемонии открытия Олимпиады‑2024 в Париже подали жалобы из‑за поступивших угроз, сообщает Le Parisien.

Церемония открытия Игр‑2024 в Париже состоялась 26 июля на реке Сене, впервые в истории она проходила вне стадиона. Мероприятие раскритиковали за плохую организацию, а также за определенные сцены, которые некоторые расценили, как оскорбление чувств верующих.

2 августа на почтовый адрес компании, которая продюсировала церемонию открытия Олимпиады, поступило несколько «оскорбительных и разжигающих ненависть писем». В этих сообщениях указывалось, что «наказание Аллаха падет на организаторов». Эти электронные письма были также адресованы художественному руководителю церемонии Тому Жолли. Расследование поручено центральному управлению Франции по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

Ранее представители оргкомитета Игр‑2024 принесли извинения людям, чьи чувства могли задеть некоторые сцены из церемонии открытия. При этом глава оргкомитета Олимпиады‑2024 Тони Эстанге отметил, что «церемония закрытия летних Олимпийских игр в Париже будет такой же яркой, как церемония открытия».

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже завершатся 11 августа.

Голливудский актер Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом со ссылкой на источники сообщает TMZ.

По информации издания, звезда франшизы «Миссия невыполнима» выступил с предложением к Международному олимпийскому комитету. По замыслу организаторов, Круз сможет органично связать Игры 2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

По одной из версий, Том, известный своими экстремальными трюками, спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом. До этого он принял участие в съемках промо-ролика к соревнованиям 2028 года. По сюжету он путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в США.

Читать новость полностью