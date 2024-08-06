Нидерландцы завоевали золото ОИ‑2024 в командном спринте на треке с мировым рекордом

Сборная Нидерландов выиграла финал мужского командного спринта на треке на летних Олимпийских играх в Париже с мировым рекордом.

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В финале Рой ван ден Берг, Джеффри Хугланд и Харри Лаврейсен обогнали сборную Великобритании, показав время 40,949 секунды. Команда Нидерландов побила свой же мировой рекорд, который был установлен в полуфинальном заезде (41,191).

Бронзовые медали в командном спринте на треке на Олимпиаде‑2024 завоевала команда Австралии, которая опередила сборную Франции.

Олимпийские игры в столице Франции завершатся 11 августа.