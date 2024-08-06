Экс-синхронистка сборной России прокомментировала переход во Францию

Экс-синхронистка сборной России Баяндина рада переходу во Францию
Представительница сборной Франции по синхронному плаванию Анастасия Баяндина, которая раньше выступала за Россию, заявила, что рада смене спортивного гражданства, передает Sport24.
«В 2018 году я переехала во Францию. Был долгий путь с натурализацией, адаптацией в команде. Но все прошло хорошо. Моя мечта сбылась. Я этому очень рада», — сказала Баядина.
В составе сборной России Баядина становилась чемпионкой мира и Европы. В 2024 году она в составе сборной Франции выступает на парижской Олимпиаде.
5 августа Баядина выступила со сборной Франции в технической программе, после которой француженки занимают четвертое место, набрав 277,7925 балла. Лидируют представительницы Китая (313,5538), вторыми идут испанки (287,1475), третье место занимают итальянки (277,8304).
В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.