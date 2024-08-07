Менеджера олимпийской сборной Индонезии обокрали в Париже

Сотрудника олимпийской сборной Индонезии по бадминтону Армана Дармаджи обокрали на сумму € 53 тыс в Париже. Об этом сообщает Antara.

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По информации источника, сумка, принадлежащая менеджеру национальной сборной по бадминтону, была украдена из автомобиля в Париже в понедельник около 17:30 по местному времени. Сообщается, Дармаджи находился в машине со своим коллегой Пуспой Иравати, когда предполагаемый вор спустил шину автомобиля и сказал Иравати об этом, после чего украл сумку, в которой лежали деньги, кредитная карта и паспорт.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.