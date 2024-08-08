Спортсмены из Гонконга получат за золото ОИ в 20 раз больше, чем призеры из США

Стало известно, сколько получат спортсмены из Гонконга за призовые и победные места на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Boston Globe.

Гонконгские медалисты Олимпийских игр получат $ 768 тыс. за золотую медаль, $ 384 тыс. за серебряную медаль и $ 192 тыс. за бронзовую медаль. Награды суммируются, и за каждую новую медаль будет новая выплата для спортсмена.

Отметим, что золотые медалисты из США заработают $ 38 тыс. Серебряные призёры получат $ 23 тыс., а бронзовые — $ 15 тыс.

На данный момент Гонконг занимает 24-е место в медальном зачёте. На счету команды две золотые и две бронзовые медали Игр в Париже.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».