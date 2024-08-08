Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 12-го дня, 7 августа
7 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.
Бокс. Мужчины. до 63,5 кг
Бокс. Мужчины. до 80 кг
Бокс. Женщины. до 60 кг
Бокс. Мужчины. свыше 92 кг
3. Нелви Раман Тиафак (Германия) и Джамили-Дини Абуду Муэндзе (Франция)
Бокс. Женщины. до 57 кг
3. Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) и Нести Петецио (Филиппины)
Велоспорт. Командная гонка преследования. Мужчины
Велоспорт. Командная гонка преследования. Женщины
Вольная борьба. Женщины. До 50 кг
Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг
Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг
Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом
Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание диска
Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал
Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
Лёгкая атлетика. Микст. Ходьба. Марафон. Эстафета
Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал
Парусный спорт. Мужчины. Лазер
Синхронное плавание. Группы. Акробатическая программа
Скейтбординг. Мужчины. Парк
Скалолазание. Женщины. Лазание на скорость. Финал
Тхэквондо. Женщины. До 49 кг
Тхэквондо. Мужчины. До 58 кг
Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 61 кг
Тяжёлая атлетика. Женщины. До 49 кг
Олимпийские медали России в теннисе: