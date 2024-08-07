Отвлекала коллег. Фотографии самой красивой пловчихи с ОИ-24

Парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни. По мнению организаторов, 20-летняя спортсменка создавала среди коллег «неприемлемую атмосферу», в том числе отвлекала их откровенными образами. Об этом рассказывает Maximonline.ru.

К слову, Алонсо к этому времени уже закончила выступление на Олимпиаде. Девушка хотела лишь насладиться спортивной атмосферой подольше, ведь эти соревнования могут стать для нее последними.

«Теперь официально! Я ухожу из плавания, всем огромное спасибо за поддержку. Прости, Парагвай. Мне осталось только поблагодарить тебя. Плавание, спасибо за то, что позволяешь мечтать», — написала Луана у себя на странице в соцсетях после неудачного квалификационного заплыва.

Также Алонсо заявила, что теперь в ее планы входит уехать учиться в США, а в будущем она хочет стать министром спорта.

После ухода из спорта красотка вряд ли пропадет, ведь уже сейчас за ее жизнью следят 800 тысяч человек.

Самые яркие кадры из соцсетей Луаны Алонсо — в галерее «Рамблера».