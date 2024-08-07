«Чемпионат» поддержал наших теннисисток на Олимпийских играх во Франции

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) подарил памятные футболки Мирре Андреевой и Диане Шнайдер после финала Олимпиады-2024 в женском парном разряде.

«Чемпионат» поддерживал наших теннисисток на протяжении всего турнира. Команда портала и спортсменки сразу нашли общий язык. После полуфинального матча корреспондент Андрей Панков угостил теннисисток мороженым, а в конце турнира на пресс-конференции подарил эксклюзивные футболки.

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»: «У нас с ними был очень крутой коннект после первого же матча. Мы первыми сообщали теннисисткам об их дальнейших соперниках по сетке. После полуфинала я и мои коллеги пообещали Мирре и Диане мороженое. Они были так рады, будто золото выиграли».

Девушки постоянно подбадривали и поддерживали друг друга. На турнире у них появился фирменный жест «Дай пять». Перед финалом сотрудники «Чемпионата» на его основе разработали логотип спортсменкам, добавив придуманные подписчиками никнеймы. Самыми популярными вариантами оказались «МиДи» и «МирриДиана». Компания российских журналистов пришла на финал в футболках с этим логотипом, чем порадовала и поддержала теннисисток.

Елена Кузнецова, корреспондент «Чемпионата»: «Закрывали турнир наши девочки. Как мы за них болели с первого матча, как рвали глотки! Первые круги они проводили на внешних кортах с камерной атмосферой – там мы и немногочисленные русские болельщики весело перекрикивали болельщиков соперниц».

4 августа российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер поблагодарили спортивный портал «Чемпионат» за поддержку: «Спасибо вам большое. Мы всё слышали! Нам очень приятно, что за нас болеют наши люди, поэтому мы правда очень благодарны».